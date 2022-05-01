Зеленский рассмотрит вопрос о снятии запрета на выезд военнообязанным из Украины
Как известно, Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить запрет на выезд из Украины мужчинам призывного возраста.
Соответствующая петиция опубликована на сайте Президента.
В петиции речь идет о том, что защита Украины должна быть осознанным выбором гражданина, а не актом принуждения. Автор петиции считает несправедливым, когда военкоматы отказывают добровольцам в мобилизации и отправляют их по домам ждать своей очереди, а вместо этого работники военкоматов отлавливают мужчин посреди улицы и вручают им повестки.
«Многие мужчины, которые являются единственными кормильцами своих семей, не могут выехать на работу за пределы Украины. Соответственно, их семьи будут оставаться без денег, а на Украину не будет поступать валюта», — пишет автор петиции.
При этом он отмечает, что здоровые мужчины на дорогих иномарках свободно пересекают границу, не сталкиваясь при выезде из Украины ни с какими препятствиями. Он допускает, что при этом могут действовать коррупционные схемы.
Петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Произошло это буквально за несколько дней.
Теперь ее должен рассмотреть Зеленский в течение 90 дней.
Новости Украины - Сегодня, 09:31 140
Соответствующая петиция опубликована на сайте Президента.
В петиции речь идет о том, что защита Украины должна быть осознанным выбором гражданина, а не актом принуждения. Автор петиции считает несправедливым, когда военкоматы отказывают добровольцам в мобилизации и отправляют их по домам ждать своей очереди, а вместо этого работники военкоматов отлавливают мужчин посреди улицы и вручают им повестки.
«Многие мужчины, которые являются единственными кормильцами своих семей, не могут выехать на работу за пределы Украины. Соответственно, их семьи будут оставаться без денег, а на Украину не будет поступать валюта», — пишет автор петиции.
При этом он отмечает, что здоровые мужчины на дорогих иномарках свободно пересекают границу, не сталкиваясь при выезде из Украины ни с какими препятствиями. Он допускает, что при этом могут действовать коррупционные схемы.
Петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Произошло это буквально за несколько дней.
Теперь ее должен рассмотреть Зеленский в течение 90 дней.
Новости Украины - Сегодня, 09:31 140
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