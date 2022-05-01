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Улыбнулся или махнул рукой — а с банковской карты списались деньги

verter Сегодня, 13:0056Новости
Улыбнулся или махнул рукой — а с банковской карты списались деньги
Компания Mastercard запустит систему Biometric Checkout Program, позволяющую покупателям расплачиваться на кассе улыбкой или взмахом руки. Об этом пишет Forklog.
Что известно
Улыбнулся или махнул рукой — а с банковской карты списались деньги
По словам представителей компании, система биометрических проверок ускорит платежи, сократит очереди и обеспечит большую безопасность, чем стандартная кредитная или дебетовая карта.

«После регистрации нет необходимости замедлять очередь на кассе, обыскивая карманы или сумку. Потребители могут просто проверить счет и улыбнуться в камеру или провести рукой над считывающим устройством, чтобы заплатить», — сказали в Mastercard.

Первые пилотные проекты запустят в пяти супермаркетах Бразилии. Покупателям необходимо зарегистрироваться для биометрических платежей в магазине или через приложение Payface. Новости в Мире - Сегодня, 12:46 63

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