

«После регистрации нет необходимости замедлять очередь на кассе, обыскивая карманы или сумку. Потребители могут просто проверить счет и улыбнуться в камеру или провести рукой над считывающим устройством, чтобы заплатить», — сказали в Mastercard.



Компания Mastercard запустит систему Biometric Checkout Program, позволяющую покупателям расплачиваться на кассе улыбкой или взмахом руки. Об этом пишет Forklog.Что известноПо словам представителей компании, система биометрических проверок ускорит платежи, сократит очереди и обеспечит большую безопасность, чем стандартная кредитная или дебетовая карта.Первые пилотные проекты запустят в пяти супермаркетах Бразилии. Покупателям необходимо зарегистрироваться для биометрических платежей в магазине или через приложение Payface. Новости в Мире - Сегодня, 12:46 63