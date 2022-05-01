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Из-под завалов нелегальной шахты вытащили человека

verter Сегодня, 13:0054Новости
Из-под завалов нелегальной шахты вытащили человека
Мужчина попал в больницу в результате обрушения несанкционированной горной выработки в поселке городского типа Чернухино Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В несанкционированной горной выработке произошло обрушение . В 23:40 21 мая 2022 года работниками частного предприятия «Купаж — 2007» пострадавший мужчина 1993 года рождения выдан на поверхность. После оказания первой медпомощи пострадавший госпитализирован в центральную районную многопрофильную больницу Перевальска», — говорится в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 12:17 89

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