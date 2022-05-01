Сегодня Николай Весенний: что нельзя делать в праздник
22 мая христиане восточного обряда отмечают Празднование честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. В народе праздник называют также Николай Весенний. Это название связано с тем, что праздников, посвященных святому, в году два — зимой и весной.
Что нельзя делать на Николая Весеннего
В этот день запрещено шить, вязать, вышивать и брать в руки ножницы.
Нельзя стричься.
Нельзя отказывать никому, кто просит о помощи. За отказ нуждающимся семья на протяжении семи лет будет терпеть нищету и бедствия.
К дню Николая Весеннего нельзя держать долг, иначе весь год не будет финансовой удачи.
Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.
Приметы праздника
Если на Николая идет дождь, будет богатый урожай.
Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.
Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
Культура - 21 мая 2022 7127
Что нельзя делать на Николая Весеннего
В этот день запрещено шить, вязать, вышивать и брать в руки ножницы.
Нельзя стричься.
Нельзя отказывать никому, кто просит о помощи. За отказ нуждающимся семья на протяжении семи лет будет терпеть нищету и бедствия.
К дню Николая Весеннего нельзя держать долг, иначе весь год не будет финансовой удачи.
Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.
Приметы праздника
Если на Николая идет дождь, будет богатый урожай.
Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.
Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
Культура - 21 мая 2022 7127
Метки: {keywords}