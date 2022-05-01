Италия и Германия разрешили использовать рублевые счета для покупки российского газа
Германия и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
За русский газ будут платить в рублях
По словам источников, Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открыть счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы после переговоров с Европейским Союзом.
Два источника сообщили Reuters, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.
Отмечается, что Германия, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в регионе, действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.
Итальянское правительство также общалось с Европейской комиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ, сообщил Reuters высокопоставленный источник в правительстве.
Предыстория
Ранее СМИ писали, что Евросоюз подготовил проект рекомендаций для импортеров газа, чтобы они могли дальше покупать у РФ голубое топливо и не нарушать санкции.
В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам российского газа «недружественным» странам в рубли. Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав ее «односторонним и явным нарушением существующих контрактов». Но потом...
Новости в Мире - Сегодня, 13:14 108
За русский газ будут платить в рублях
По словам источников, Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открыть счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы после переговоров с Европейским Союзом.
Два источника сообщили Reuters, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.
Отмечается, что Германия, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в регионе, действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.
Итальянское правительство также общалось с Европейской комиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ, сообщил Reuters высокопоставленный источник в правительстве.
Предыстория
Ранее СМИ писали, что Евросоюз подготовил проект рекомендаций для импортеров газа, чтобы они могли дальше покупать у РФ голубое топливо и не нарушать санкции.
В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам российского газа «недружественным» странам в рубли. Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав ее «односторонним и явным нарушением существующих контрактов». Но потом...
Новости в Мире - Сегодня, 13:14 108
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