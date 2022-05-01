

«Сейчас в целом ситуация с гречкой сложна, так как российский рынок отрезан, поставки фактически не производятся (50% поступало из России). Поэтому мы живем на своих ресурсах, а они ограничены», — объяснил Громовой.





«К сожалению, сейчас эта ситуация фактически неизменна. В мире гречку купить негде. Так что к новому урожаю (1 сентября) она будет исчезать с прилавков. Мы прогнозируем, что в ближайшее время цена вырастет до 100 гривен, хотя она сейчас чрезвычайно велика», — отметил эксперт.



Цена на гречку может вырасти еще больше, говорят эксперты. Об этом заявил Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречихи. Он прогнозирует, что этот продукт будет в серьезном дефиците.По его словам, когда начались крупномасштабные боевые действия, люди стали скупать гречку в больших объемах.Как он добавил, потому и цена постоянно растет. А в некоторых регионах — проблемы со снабжением.Насколько вырастет ценаБолее того, Украина была на третьем месте в мире среди главных экспортеров гречки. До недавнего времени экспортировали до 200 тысяч тонн. Сейчас Украина утратила эти позиции.Цены на продукты выросли по всему мируВоенный конфликт России и Украины повлиял на стоимость продуктов по всему миру.Следовательно, в марте мировые цены на продовольствие выросли почти на 12,6%. Это новый рекордный уровень, отмечают в ООН.Особенно выросли цены на зерно и растительное масло. Все потому, что на Украину и Россию приходится практически треть мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы, а также почти 80% подсолнечного масла. Невозможность экспортировать эти базовые продукты очень отрицательно повлияла на рост цен по всему миру.Новости Украины - Сегодня, 14:28 21