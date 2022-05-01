Министр определил, что сейчас самое главное для железных дорог Украины
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему.
Об этом министр сказал в эфире информационного телемарафона.
«Мы понимаем, что европейскую колею нам нужно будет строить в Украине, и сочленять свою железнодорожную сеть с европейской. Хотя бы основные узлы должны у нас доходить как европейская колея», — сказал Кубраков.
Кроме того, он добавил, что стратегической целью будет полный переход на европейскую колею, но, если сейчас посмотреть на соседнюю Польшу, у них все равно остались линии, где есть еще советская колея.
«То есть этапность. На первом этапе мы сомкнем наши крупные узлы, крупные города... И дальше, где это будет необходимо, мы будем переходить на европейскую колею», — добавил Кубраков.
Новости Украины - Сегодня, 15:10 131
Об этом министр сказал в эфире информационного телемарафона.
«Мы понимаем, что европейскую колею нам нужно будет строить в Украине, и сочленять свою железнодорожную сеть с европейской. Хотя бы основные узлы должны у нас доходить как европейская колея», — сказал Кубраков.
Кроме того, он добавил, что стратегической целью будет полный переход на европейскую колею, но, если сейчас посмотреть на соседнюю Польшу, у них все равно остались линии, где есть еще советская колея.
«То есть этапность. На первом этапе мы сомкнем наши крупные узлы, крупные города... И дальше, где это будет необходимо, мы будем переходить на европейскую колею», — добавил Кубраков.
Новости Украины - Сегодня, 15:10 131
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