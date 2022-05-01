Министр определил, что сейчас самое главное для железных дорог Украины



«Мы понимаем, что европейскую колею нам нужно будет строить в Украине, и сочленять свою железнодорожную сеть с европейской. Хотя бы основные узлы должны у нас доходить как европейская колея», — сказал Кубраков.





«То есть этапность. На первом этапе мы сомкнем наши крупные узлы, крупные города... И дальше, где это будет необходимо, мы будем переходить на европейскую колею», — добавил Кубраков.

