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Министр определил, что сейчас самое главное для железных дорог Украины

bot Сегодня, 15:4514Новости
Министр определил, что сейчас самое главное для железных дорог Украины
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему.
Об этом министр сказал в эфире информационного телемарафона.

«Мы понимаем, что европейскую колею нам нужно будет строить в Украине, и сочленять свою железнодорожную сеть с европейской. Хотя бы основные узлы должны у нас доходить как европейская колея», — сказал Кубраков.

Министр определил, что сейчас самое главное для железных дорог Украины
Кроме того, он добавил, что стратегической целью будет полный переход на европейскую колею, но, если сейчас посмотреть на соседнюю Польшу, у них все равно остались линии, где есть еще советская колея.

«То есть этапность. На первом этапе мы сомкнем наши крупные узлы, крупные города... И дальше, где это будет необходимо, мы будем переходить на европейскую колею», — добавил Кубраков.

Новости Украины - Сегодня, 15:10 131

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