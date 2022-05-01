США намерены изъять из обращения банкноты номиналом 100 долларов. Что будет с вашими деньгами



«Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую министерство финансов США может оказать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина, — немедленно прекратить оборот и оплату 100-долларовыми банкнотами в России», — заявил эксперт.



«Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую министерство финансов США может оказать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина, — немедленно прекратить оборот и оплату 100-долларовыми банкнотами в России», — заявил эксперт.



«По состоянию на 2019 год в России находилось более 300 тонн 100-долларовых банкнот, многие из которых были спрятаны в матрасах. Это 31,5 миллиарда долларов», — приводит статистику Куналакис.





«Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства из-за текущей ситуации в России. Сбережения россиян превратятся в бумагу», — озвучил свое предложение американский специалист, добавив, что такие действия спровоцируют в России социальный взрыв.

