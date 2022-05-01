США намерены изъять из обращения банкноты номиналом 100 долларов. Что будет с вашими деньгами
Необходимо изъять из обращения 100-долларовые купюры, чтобы жители России почувствовали на себе санкционное давление. Такое предложение выдвинул научный сотрудник Института Гувера Маркос Куналакис в интервью The Wall Street Journal.
«Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую министерство финансов США может оказать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина, — немедленно прекратить оборот и оплату 100-долларовыми банкнотами в России», — заявил эксперт.
Он отметил, что многие годы россияне вместо вложения денег в пенсионный фонд скупают доллары и хранят их дома.
«По состоянию на 2019 год в России находилось более 300 тонн 100-долларовых банкнот, многие из которых были спрятаны в матрасах. Это 31,5 миллиарда долларов», — приводит статистику Куналакис.
К началу 2022 года сумма наличных сбережений россиян составила 74,6 млрд. долларов.
«Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства из-за текущей ситуации в России. Сбережения россиян превратятся в бумагу», — озвучил свое предложение американский специалист, добавив, что такие действия спровоцируют в России социальный взрыв.
По мнению Куналакиса, даже разговоры об отмене 100-долларовых купюр встряхнут ситуацию в России, а также нарушат «политический статус-кво Путина сильнее, чем многие санкции».
Что будет с долларовыми сбережениями украинцев
Граждане Украины также предпочитают хранить свои сбережения в 100-долларовых купюрах дома под подушкой. Такое решение повергнет в ужас огромное количество людей.
Однако, если обратить внимание на мысль, высказанную господином Куналакисом, обращение стодолларовых банкнот хотят прекратить только в России. Об Украине речь не идет. По крайней мере пока. Новости в Мире - Сегодня, 17:26 353
«Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую министерство финансов США может оказать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина, — немедленно прекратить оборот и оплату 100-долларовыми банкнотами в России», — заявил эксперт.
Он отметил, что многие годы россияне вместо вложения денег в пенсионный фонд скупают доллары и хранят их дома.
«По состоянию на 2019 год в России находилось более 300 тонн 100-долларовых банкнот, многие из которых были спрятаны в матрасах. Это 31,5 миллиарда долларов», — приводит статистику Куналакис.
К началу 2022 года сумма наличных сбережений россиян составила 74,6 млрд. долларов.
«Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства из-за текущей ситуации в России. Сбережения россиян превратятся в бумагу», — озвучил свое предложение американский специалист, добавив, что такие действия спровоцируют в России социальный взрыв.
По мнению Куналакиса, даже разговоры об отмене 100-долларовых купюр встряхнут ситуацию в России, а также нарушат «политический статус-кво Путина сильнее, чем многие санкции».
Что будет с долларовыми сбережениями украинцев
Граждане Украины также предпочитают хранить свои сбережения в 100-долларовых купюрах дома под подушкой. Такое решение повергнет в ужас огромное количество людей.
Однако, если обратить внимание на мысль, высказанную господином Куналакисом, обращение стодолларовых банкнот хотят прекратить только в России. Об Украине речь не идет. По крайней мере пока. Новости в Мире - Сегодня, 17:26 353
Метки: {keywords}