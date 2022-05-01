Два горняка погибли в частной шахте под Свердловкой
Сотрудники военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) извлекли из ствола частной шахты, расположенной в поселке городского типа Шахтерский Свердловского района, тела двух погибших мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Во вспомогательном наклонном стволе пласта h11 (L=290 м) обнаружены два пострадавших мужчины без признаков жизни. В 11:35 сотрудниками ВГСО № 2 пострадавшие выданы на поверхность и переданы работникам прокуратуры», — говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве предварительной причиной гибели назвали отравление рудничными газами.
«Во вспомогательном наклонном стволе пласта h11 (L=290 м) обнаружены два пострадавших мужчины без признаков жизни. В 11:35 сотрудниками ВГСО № 2 пострадавшие выданы на поверхность и переданы работникам прокуратуры», — говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве предварительной причиной гибели назвали отравление рудничными газами.
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«Договор на аварийно-спасательное обслуживание в 2022 году с Центром управления ВГСО руководством шахты ООО «Развитие» не заключался. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия», — добавили в Министерстве.
«Договор на аварийно-спасательное обслуживание в 2022 году с Центром управления ВГСО руководством шахты ООО «Развитие» не заключался. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия», — добавили в Министерстве.
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