Два горняка погибли в частной шахте под Свердловкой



«Во вспомогательном наклонном стволе пласта h11 (L=290 м) обнаружены два пострадавших мужчины без признаков жизни. В 11:35 сотрудниками ВГСО № 2 пострадавшие выданы на поверхность и переданы работникам прокуратуры», — говорится в сообщении.





«Договор на аварийно-спасательное обслуживание в 2022 году с Центром управления ВГСО руководством шахты ООО «Развитие» не заключался. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия», — добавили в Министерстве.

