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Два горняка погибли в частной шахте под Свердловкой

bot Сегодня, 11:1527Новости
Два горняка погибли в частной шахте под Свердловкой
Сотрудники военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) извлекли из ствола частной шахты, расположенной в поселке городского типа Шахтерский Свердловского района, тела двух погибших мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Во вспомогательном наклонном стволе пласта h11 (L=290 м) обнаружены два пострадавших мужчины без признаков жизни. В 11:35 сотрудниками ВГСО № 2 пострадавшие выданы на поверхность и переданы работникам прокуратуры», — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве предварительной причиной гибели назвали отравление рудничными газами.

«Договор на аварийно-спасательное обслуживание в 2022 году с Центром управления ВГСО руководством шахты ООО «Развитие» не заключался. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия», — добавили в Министерстве.
Происшествия - Сегодня, 10:46 84

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