Вырубило свет в Луганске. Авария в Артемовском районе



«23 мая в 05:30 в Луганске в результате автоматического отключения без электроснабжения 1700 абонентов в Артемовском районе», — говорится в сообщении.



Около 2 тыс. абонентов в Артемовском районе Луганска, Кировске и поселке городского типа Фащевка Перевальского района остались без электроснабжения из-за автоматических отключений и аварий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.23 мая в 03:15 из-за автоматического отключения без электроснабжения остались 125 абонентов в Кировске.22 мая в 13:10 в результате выхода из строя трансформатора без электроснабжения остались 149 абонентов в пгт Фащевка (частично).Удобный город - Сегодня, 10:23 159