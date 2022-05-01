В Украине запретили продажу популярных лекарств. Еще можете успеть в аптеку





Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — «ограничение обращения в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории РФ или РБ, уменьшение финансовой поддержки военной машины этих стран, стимулирование отказа от поставок товаров из этих стран во всем мире».

Так, в госрегистрации лекарственного средства может быть отказано в случае, если установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси.

Отменять госрегистрацию лекарства также будет разрешено, если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями.

Законопроектом также предоставляется право Кабмину на период действия военного положения в Украине временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме. Новости Украины - Сегодня, 15:00 188 Верховная Рада утвердила изменения в закон «О лекарственных средствах» об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь (законопроект № 7313). Об этом сообщает ЭП.Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — «ограничение обращения в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории РФ или РБ, уменьшение финансовой поддержки военной машины этих стран, стимулирование отказа от поставок товаров из этих стран во всем мире».Так, в госрегистрации лекарственного средства может быть отказано в случае, если установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси.Отменять госрегистрацию лекарства также будет разрешено, если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями.Законопроектом также предоставляется право Кабмину на период действия военного положения в Украине временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме. Новости Украины - Сегодня, 15:00 188

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