ПриватБанк не повысил курс доллара и не собирается этого делать



«Приват не изменил «карточный» курс и не собирается этого делать», — написал он во время дискуссии в фейсбуке.





«Если другие банки решат повысить курс, думаю, это приведет только к увеличению количества наших клиентов», — добавил член наблюдательного совета госбанка.

