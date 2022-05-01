ПриватБанк не повысил курс доллара и не собирается этого делать
Государственный Приватбанк сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по своим картам за пределами страны, который действовал до отмены Нацбанком ограничений на верхний предел такого курса. Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет Interfax-Украина.
«Приват не изменил «карточный» курс и не собирается этого делать», — написал он во время дискуссии в фейсбуке.
Роман Сульжик также уточнил, что уже обсудил этот вопрос с главой правления банка Герхардом Бьошем.
«Если другие банки решат повысить курс, думаю, это приведет только к увеличению количества наших клиентов», — добавил член наблюдательного совета госбанка.
Какой курс у других банков?
Как ранее писали СМИ, НБУ с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны.
Ранее верхний лимит курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10% — 32,18 грн/$. В то же время на «черном» рынке, возникшем в начале войны после запрета Нацбанка на продажу валюты, курс в последние дни достиг 37-38 грн/$.
В Приватбанке до отмены ограничений заявленный курс конвертации составлял 32,05 грн/$.
У его конкурента monobank, который также предоставляет услугу удаленного открытия карты, курс равнялся 31,5 грн/$, а после снятия ограничений поднялся до 32 грн/$.
В то же время ряд банков воспользовались отменой ограничений и существенно повысили «карточные» курсы.
Согласно данным Finance.ua:
Кредобанк поднял курс до 33,5 грн/$,
Таскомбанк и Конкорд — до 36 грн/$,
Аккордбанк — до 36,8 грн/$.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 151
«Приват не изменил «карточный» курс и не собирается этого делать», — написал он во время дискуссии в фейсбуке.
Роман Сульжик также уточнил, что уже обсудил этот вопрос с главой правления банка Герхардом Бьошем.
«Если другие банки решат повысить курс, думаю, это приведет только к увеличению количества наших клиентов», — добавил член наблюдательного совета госбанка.
Какой курс у других банков?
Как ранее писали СМИ, НБУ с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны.
Ранее верхний лимит курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10% — 32,18 грн/$. В то же время на «черном» рынке, возникшем в начале войны после запрета Нацбанка на продажу валюты, курс в последние дни достиг 37-38 грн/$.
В Приватбанке до отмены ограничений заявленный курс конвертации составлял 32,05 грн/$.
У его конкурента monobank, который также предоставляет услугу удаленного открытия карты, курс равнялся 31,5 грн/$, а после снятия ограничений поднялся до 32 грн/$.
В то же время ряд банков воспользовались отменой ограничений и существенно повысили «карточные» курсы.
Согласно данным Finance.ua:
Кредобанк поднял курс до 33,5 грн/$,
Таскомбанк и Конкорд — до 36 грн/$,
Аккордбанк — до 36,8 грн/$.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 151
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