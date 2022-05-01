С июля 3 млн пенсионеров будут получать повышенную пенсию
Работающим пенсионерам повысят размер пенсии. Хотя пенсии для этой категории граждан были увеличены еще в апреле, работающие пенсионеры впервые получат повышенную выплату только в июле.
Повышение пенсий будет происходить следующим образом:
выплаты перечислят гражданам Украины, которые после ухода на заслуженный отдых уже успели проработать 2 года;
повысят пенсию работающим пенсионерам, которым ее последний раз перечисляли более 2 лет назад;
перечислят пенсии по заработной плате гражданам, у которых она на данный момент больше той, с которой они выходили на пенсию;
новые пенсии украинцы станут получать с июля.
Под перерасчет пенсий подпадают все украинские пенсионеры, продолжающие работать. На сегодняшний день таких пенсионеров в Украине насчитывается около 3 миллионов.
Новости Украины - Сегодня, 15:31 263
Повышение пенсий будет происходить следующим образом:
выплаты перечислят гражданам Украины, которые после ухода на заслуженный отдых уже успели проработать 2 года;
повысят пенсию работающим пенсионерам, которым ее последний раз перечисляли более 2 лет назад;
перечислят пенсии по заработной плате гражданам, у которых она на данный момент больше той, с которой они выходили на пенсию;
новые пенсии украинцы станут получать с июля.
Под перерасчет пенсий подпадают все украинские пенсионеры, продолжающие работать. На сегодняшний день таких пенсионеров в Украине насчитывается около 3 миллионов.
Новости Украины - Сегодня, 15:31 263
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