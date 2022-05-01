Всё по 40. Цена газа на АЗС и доллара в обмениках сравнялись
23 мая средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек — до 39,24 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.uа.
Какие цены предлагают АЗС
При этом стоимость ресурса в сети Mango побила рекорд за всю историю слежения. На своих станциях сеть выставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 мая).
На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях «БРСМ-Нефть», Shell, Нефтек и BVS.
Доллар тоже по 40
НБУ отпустил курс, по которому банки могут продавать наличную валюту населению. «Минфн» разбирался, как это послабление отразится на курсе доллара и будет ли дорожать американская валюта.
Почему вырос курс
Недавно глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что регулятор рассматривает возможность возврата к плавающему курсу в перспективе. И хотя не было названо никаких конкретных сроков, эту новость быстро раскрутили. И граждане, напуганные войной и рисками обесценения своих сбережений, снова ринулись в обменки покупать валюту. Это стало настоящим подарком для владельцев обменок, которым нужно было увеличить спрос.
Объективных причин для роста курса именно в последние дни не было. Единственным поводом мог бы стать разве что выкуп Нацбанком военных облигаций с 9 по 13 мая на 50 млрд грн. Но такая опосредованная эмиссия гривны все равно докатилась бы непосредственно до наличного рынка как минимум за 2-3 недели, но никак ни сразу. И то не в полном объеме, ведь НБУ параллельно с этим активно продавал валюту банкам и клиентам под финансирование критического импорта, чем откачивал часть гривневой массы с рынка. Только за 16-20 мая он продал на межбанке «чистыми» $642,97 млн, то есть «забрал» с рынка порядка 19 млрд гривен. И это лишь за неделю.
Владельцы обмеников сейчас на наличном рынке сыграли «на опережение», причем существенно. Ведь даже с учетом вливаний НБУ гривны через военные облигации курс мог подняться на 20-40 копеек максимум, но никак ни на 2-3 гривны на долларе в течение такого короткого времени.
Кроме этого, страны ЕС, МВФ и США объявили о существенной финансовой помощи для Украины, в том числе и для покрытия «дыр» бюджета. Средства будут предоставлены правительству в валюте. И это должно было бы, наоборот — психологически усилить позиции гривны, так как эти ресурсы увеличат ЗВР Украины. И правительство станет продавать эту валюту Нацбанку по мере необходимости, чем по идее и поддержит позиции гривны.
Но пока инфоповод заявлений Нацбанка сработал против гривны в полной мере. Результат — рост ценников по доллару за последние несколько дней на 2-3 гривны с достижением уровня продажи в 38 гривен и выше с целью догнать его до 39-40 гривен в ближайшее время.
Наши граждане по-прежнему слишком верят в валюту, хотя уровень той же инфляции в США в апреле составляет 8,3% по году, а в ЕС — 7,4%. Об этом стоило бы задуматься покупателям долларов.
НБУ тушит пожар
Чиновники НБУ на днях уже безуспешно попытались потушить пожар и рассказали о том, что возврат к плавающему курсу — дело не ближайшей перспективы. Кроме того, регулятор с 21 мая:
отменил требование о максимальной 10% наценке к официальному курсу при продаже наличной валюты;
развязал банкам руки в части установления курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.
НБУ попытался предотвратить отток капитала. Для этого он снизил ежемесячный лимит на снятие за границей наличной валюты с гривневых счетов, открытых в украинских банках в 2 раза — со 100 тысяч до 50 тысяч гривен.
Но сохранил возможность снятия за границей наличных с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в эквиваленте 100 тысяч гривен.
Отмена 10%-ного ограничения к официальному курсу при продаже валюты конечно несколько увеличит объем операций банков. Это позволит им выставлять более конкурентные ценники по приему и продаже валюты в своих кассах. Но полностью проблему не решит.
Дело в том, что при этом НБУ не отменил требования о том, что банки могут продавать валюту только в пределах ранее ими купленной и сохранил норматив валютной позиции в пределах 5% от регулятивного капитала.
То есть финучреждения опять будут ограничены в объемах своих операций, в то время как финкомпании не имеют таких нюансов в работе. Но всё равно — такое решение Нацбанка хоть как-то увеличит роль и долю банков в общем рынке валютообмена в стране.
Поэтому эта неделя на наличном валютном рынке и текущий тренд по курсу американской валюты будут определяющими для всего курсообразования по доллару на период как минимум до конца первой декады июня.
К негативным новостям, которые могут психологически влиять на все сегменты валютного рынка — от поведения бизнеса до настроений продвинутых граждан в части покупки валюты, стоит отнести решение рейтингового агентства Moody's снизить долгосрочный кредитный рейтинг Украины с Caa2 до уровня Caa3 и изменить прогноз на негативный.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 238
Какие цены предлагают АЗС
При этом стоимость ресурса в сети Mango побила рекорд за всю историю слежения. На своих станциях сеть выставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 мая).
На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях «БРСМ-Нефть», Shell, Нефтек и BVS.
Доллар тоже по 40
НБУ отпустил курс, по которому банки могут продавать наличную валюту населению. «Минфн» разбирался, как это послабление отразится на курсе доллара и будет ли дорожать американская валюта.
Почему вырос курс
Недавно глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что регулятор рассматривает возможность возврата к плавающему курсу в перспективе. И хотя не было названо никаких конкретных сроков, эту новость быстро раскрутили. И граждане, напуганные войной и рисками обесценения своих сбережений, снова ринулись в обменки покупать валюту. Это стало настоящим подарком для владельцев обменок, которым нужно было увеличить спрос.
Объективных причин для роста курса именно в последние дни не было. Единственным поводом мог бы стать разве что выкуп Нацбанком военных облигаций с 9 по 13 мая на 50 млрд грн. Но такая опосредованная эмиссия гривны все равно докатилась бы непосредственно до наличного рынка как минимум за 2-3 недели, но никак ни сразу. И то не в полном объеме, ведь НБУ параллельно с этим активно продавал валюту банкам и клиентам под финансирование критического импорта, чем откачивал часть гривневой массы с рынка. Только за 16-20 мая он продал на межбанке «чистыми» $642,97 млн, то есть «забрал» с рынка порядка 19 млрд гривен. И это лишь за неделю.
Владельцы обмеников сейчас на наличном рынке сыграли «на опережение», причем существенно. Ведь даже с учетом вливаний НБУ гривны через военные облигации курс мог подняться на 20-40 копеек максимум, но никак ни на 2-3 гривны на долларе в течение такого короткого времени.
Кроме этого, страны ЕС, МВФ и США объявили о существенной финансовой помощи для Украины, в том числе и для покрытия «дыр» бюджета. Средства будут предоставлены правительству в валюте. И это должно было бы, наоборот — психологически усилить позиции гривны, так как эти ресурсы увеличат ЗВР Украины. И правительство станет продавать эту валюту Нацбанку по мере необходимости, чем по идее и поддержит позиции гривны.
Но пока инфоповод заявлений Нацбанка сработал против гривны в полной мере. Результат — рост ценников по доллару за последние несколько дней на 2-3 гривны с достижением уровня продажи в 38 гривен и выше с целью догнать его до 39-40 гривен в ближайшее время.
Наши граждане по-прежнему слишком верят в валюту, хотя уровень той же инфляции в США в апреле составляет 8,3% по году, а в ЕС — 7,4%. Об этом стоило бы задуматься покупателям долларов.
НБУ тушит пожар
Чиновники НБУ на днях уже безуспешно попытались потушить пожар и рассказали о том, что возврат к плавающему курсу — дело не ближайшей перспективы. Кроме того, регулятор с 21 мая:
отменил требование о максимальной 10% наценке к официальному курсу при продаже наличной валюты;
развязал банкам руки в части установления курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.
НБУ попытался предотвратить отток капитала. Для этого он снизил ежемесячный лимит на снятие за границей наличной валюты с гривневых счетов, открытых в украинских банках в 2 раза — со 100 тысяч до 50 тысяч гривен.
Но сохранил возможность снятия за границей наличных с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в эквиваленте 100 тысяч гривен.
Отмена 10%-ного ограничения к официальному курсу при продаже валюты конечно несколько увеличит объем операций банков. Это позволит им выставлять более конкурентные ценники по приему и продаже валюты в своих кассах. Но полностью проблему не решит.
Дело в том, что при этом НБУ не отменил требования о том, что банки могут продавать валюту только в пределах ранее ими купленной и сохранил норматив валютной позиции в пределах 5% от регулятивного капитала.
То есть финучреждения опять будут ограничены в объемах своих операций, в то время как финкомпании не имеют таких нюансов в работе. Но всё равно — такое решение Нацбанка хоть как-то увеличит роль и долю банков в общем рынке валютообмена в стране.
Поэтому эта неделя на наличном валютном рынке и текущий тренд по курсу американской валюты будут определяющими для всего курсообразования по доллару на период как минимум до конца первой декады июня.
К негативным новостям, которые могут психологически влиять на все сегменты валютного рынка — от поведения бизнеса до настроений продвинутых граждан в части покупки валюты, стоит отнести решение рейтингового агентства Moody's снизить долгосрочный кредитный рейтинг Украины с Caa2 до уровня Caa3 и изменить прогноз на негативный.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 238
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