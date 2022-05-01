Всё по 40. Цена газа на АЗС и доллара в обмениках сравнялись



Дело в том, что при этом НБУ не отменил требования о том, что банки могут продавать валюту только в пределах ранее ими купленной и сохранил норматив валютной позиции в пределах 5% от регулятивного капитала.



23 мая средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек — до 39,24 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.uа.Какие цены предлагают АЗСПри этом стоимость ресурса в сети Mango побила рекорд за всю историю слежения. На своих станциях сеть выставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 мая).На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно.Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях «БРСМ-Нефть», Shell, Нефтек и BVS.Доллар тоже по 40НБУ отпустил курс, по которому банки могут продавать наличную валюту населению. «Минфн» разбирался, как это послабление отразится на курсе доллара и будет ли дорожать американская валюта.Почему вырос курсНедавно глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что регулятор рассматривает возможность возврата к плавающему курсу в перспективе. И хотя не было названо никаких конкретных сроков, эту новость быстро раскрутили. И граждане, напуганные войной и рисками обесценения своих сбережений, снова ринулись в обменки покупать валюту. Это стало настоящим подарком для владельцев обменок, которым нужно было увеличить спрос.Объективных причин для роста курса именно в последние дни не было. Единственным поводом мог бы стать разве что выкуп Нацбанком военных облигаций с 9 по 13 мая на 50 млрд грн. Но такая опосредованная эмиссия гривны все равно докатилась бы непосредственно до наличного рынка как минимум за 2-3 недели, но никак ни сразу. И то не в полном объеме, ведь НБУ параллельно с этим активно продавал валюту банкам и клиентам под финансирование критического импорта, чем откачивал часть гривневой массы с рынка. Только за 16-20 мая он продал на межбанке «чистыми» $642,97 млн, то есть «забрал» с рынка порядка 19 млрд гривен. И это лишь за неделю.Владельцы обмеников сейчас на наличном рынке сыграли «на опережение», причем существенно. Ведь даже с учетом вливаний НБУ гривны через военные облигации курс мог подняться на 20-40 копеек максимум, но никак ни на 2-3 гривны на долларе в течение такого короткого времени.Кроме этого, страны ЕС, МВФ и США объявили о существенной финансовой помощи для Украины, в том числе и для покрытия «дыр» бюджета. Средства будут предоставлены правительству в валюте. И это должно было бы, наоборот — психологически усилить позиции гривны, так как эти ресурсы увеличат ЗВР Украины. И правительство станет продавать эту валюту Нацбанку по мере необходимости, чем по идее и поддержит позиции гривны.Но пока инфоповод заявлений Нацбанка сработал против гривны в полной мере. Результат — рост ценников по доллару за последние несколько дней на 2-3 гривны с достижением уровня продажи в 38 гривен и выше с целью догнать его до 39-40 гривен в ближайшее время.Наши граждане по-прежнему слишком верят в валюту, хотя уровень той же инфляции в США в апреле составляет 8,3% по году, а в ЕС — 7,4%. Об этом стоило бы задуматься покупателям долларов.НБУ тушит пожарЧиновники НБУ на днях уже безуспешно попытались потушить пожар и рассказали о том, что возврат к плавающему курсу — дело не ближайшей перспективы. Кроме того, регулятор с 21 мая:отменил требование о максимальной 10% наценке к официальному курсу при продаже наличной валюты;развязал банкам руки в части установления курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.НБУ попытался предотвратить отток капитала. Для этого он снизил ежемесячный лимит на снятие за границей наличной валюты с гривневых счетов, открытых в украинских банках в 2 раза — со 100 тысяч до 50 тысяч гривен.Но сохранил возможность снятия за границей наличных с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в эквиваленте 100 тысяч гривен.Отмена 10%-ного ограничения к официальному курсу при продаже валюты конечно несколько увеличит объем операций банков. Это позволит им выставлять более конкурентные ценники по приему и продаже валюты в своих кассах. Но полностью проблему не решит.То есть финучреждения опять будут ограничены в объемах своих операций, в то время как финкомпании не имеют таких нюансов в работе. Но всё равно — такое решение Нацбанка хоть как-то увеличит роль и долю банков в общем рынке валютообмена в стране.Поэтому эта неделя на наличном валютном рынке и текущий тренд по курсу американской валюты будут определяющими для всего курсообразования по доллару на период как минимум до конца первой декады июня.К негативным новостям, которые могут психологически влиять на все сегменты валютного рынка — от поведения бизнеса до настроений продвинутых граждан в части покупки валюты, стоит отнести решение рейтингового агентства Moody's снизить долгосрочный кредитный рейтинг Украины с Caa2 до уровня Caa3 и изменить прогноз на негативный.Новости Украины - Сегодня, 17:00 238