В Украине падает курс сала
Украинцам показали, как выглядят цены на сало в крупных супермаркетах страны по состоянию на 21 мая. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Так, средняя стоимость домашнего сала по сравнению с прошлым месяцем осталась на прежнем уровне — 159,00 грн/кг.
А вот ценник на соленое сало опустился с 186,77 грн/кг до 182,50 грн/кг.
Следует отметить, что индекс потребительских цен на сало в мае 2022 составил 98,86%.
Если сравнивать с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на -1,14%.
В апреле текущего года данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 100,37%.
Источник: «Хвиля» Новости Украины - Сегодня, 18:00 163
Так, средняя стоимость домашнего сала по сравнению с прошлым месяцем осталась на прежнем уровне — 159,00 грн/кг.
А вот ценник на соленое сало опустился с 186,77 грн/кг до 182,50 грн/кг.
Следует отметить, что индекс потребительских цен на сало в мае 2022 составил 98,86%.
Если сравнивать с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на -1,14%.
В апреле текущего года данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 100,37%.
Источник: «Хвиля» Новости Украины - Сегодня, 18:00 163
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