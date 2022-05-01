Сколько реально стоит недвижимость в Украине сегодня. Данные по всем регионам



Цена в долларах за квадратный метр

Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%.



Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали на минус 33%.

Показатель предложения на вторичном рынке

Показатель предложения вторичного жилья упал меньше в Днепропетровской области — минус 2%, Киевской области — минус 25% и Закарпатской области — минус 26%.

Больше всего уменьшилось предложение в Кировоградской области — минус 92%, в Житомирской области — минус 86%, в Николаевской области — минус 85%.



Спрос на вторичном рынке

Аналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине.

Больше всего он упал на востоке и юге Украины.

на минус 100% в Херсонской области,

на минус 94% в Николаевской области

на минус 91% в Харьковской области,

на минус 86% — в Одесской и Запорожской областях.

Новости Украины - Сегодня, 19:00 1 Спрос на покупку квартир упал на всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90-100%. Об этом говорится в пресс-релизе Flatfy.Цена в долларах за квадратный метрБольше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%.Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали на минус 33%.Показатель предложения на вторичном рынкеПоказатель предложения вторичного жилья упал меньше в Днепропетровской области — минус 2%, Киевской области — минус 25% и Закарпатской области — минус 26%.Больше всего уменьшилось предложение в Кировоградской области — минус 92%, в Житомирской области — минус 86%, в Николаевской области — минус 85%.Спрос на вторичном рынкеАналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине.Больше всего он упал на востоке и юге Украины.на минус 100% в Херсонской области,на минус 94% в Николаевской областина минус 91% в Харьковской области,на минус 86% — в Одесской и Запорожской областях.Новости Украины - Сегодня, 19:00 1

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