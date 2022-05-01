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Уровень воды в реке Лугань сильно поднялся в районе Луганска. Городу грозит подтопление? ФОТО

robot Сегодня, 20:1540Новости
Уровень воды в реке Лугань сильно поднялся в районе Луганска. Городу грозит подтопление? ФОТО
В районе Луганска сильно поднялся уровень в реке Лугань. Об этом пишут луганчане в социальных сетях.
Так же в сети размещены фотографии реки в районе парка Горького в Луганске.

По мнению авторов городу Луганску грозит подтопление, а уровень воды поднялся после того, как на Мироновском водохранилище в ходе боевых действий была разрушена плотина.

Официальных заявлений или разъяснений по этому поводу мэрия Луганска не давала. Ситуация под контролем, или надеются на «русский авось»? Удобный город - Сегодня, 20:00 100

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