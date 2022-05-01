На Луганщине ночью и утром заморозки до минус трех градусов



«В ночные и утренние часы 24 мая местами по территории региона ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.



Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 24 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Погода в Луганске - Сегодня, 19:27 148