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На Луганщине ночью и утром заморозки до минус трех градусов

robot Сегодня, 20:1535Новости
На Луганщине ночью и утром заморозки до минус трех градусов
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 24 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В ночные и утренние часы 24 мая местами по территории региона ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.
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