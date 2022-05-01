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В Луганске установили полный запрет на продажу алкоголя

bot Сегодня, 20:1536Новости
В Луганске установили полный запрет на продажу алкоголя
Администрация Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день проведения Последнего звонка. Об этом сообщила пресс-служба луганской мэрии.

«Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 06:00 до 22:00 25 мая 2022 года в границах административно-территориального подчинения городу Луганску (городах Луганск, Александровск, Счастье, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное)», — говорится в распоряжении.

В документе сказано, что ограничение не распространяется «на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания». Культура - Сегодня, 19:02 295

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