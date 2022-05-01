Для Луганска и Донецка введут единые стандарты мобильной связи и цифровизации
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты цифровизации и обеспечения связью территории Донбасса. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, сообщает «Интерфакс».
«Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов — Ростовской, Курской и других областей проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для всей территории Донбасса», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.
В ходе совещания было также отмечено, что «крайне важно исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации». Новости Региона - Сегодня, 20:35 166
«Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов — Ростовской, Курской и других областей проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для всей территории Донбасса», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.
В ходе совещания было также отмечено, что «крайне важно исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации». Новости Региона - Сегодня, 20:35 166
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