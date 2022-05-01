Для Луганска и Донецка введут единые стандарты мобильной связи и цифровизации

«Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов — Ростовской, Курской и других областей проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для всей территории Донбасса», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.