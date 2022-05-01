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В Луганске за месяц посадили 60 тысяч кустов

verter Сегодня, 21:0028Новости
В Луганске за месяц посадили 60 тысяч кустов
Сотрудники городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» (КЗХиБ) за месяц посадили на клумбах Луганска 60 тыс. однолетних растений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на директора предприятия Михаила Кузьменко.
Всего в теплицах КЗХиБ выращено более 130 тыс. однолетних растений, их высадка началась 26 апреля.


«Основная задача сейчас — высадка однолетников. 60 тысяч высадили. Срывов нет, посадка идет нормально, завтра повезем цветы в Счастье», — сказал Кузьменко.
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