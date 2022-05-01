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За неделю в Луганске отремонтировали две улицы

robot Сегодня, 06:4546Новости
За неделю в Луганске отремонтировали две улицы
Специалисты городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» (ЭЛУА) за неделю отремонтировали более двух тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на автомагистралях Луганска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

«Уложили 315 тонн асфальта, отремонтировали 2155 квадратных метров полотна, работы велись на улицах Смоленская и Челюскинцев. Подготовили под последующую укладку асфальтобетона 6135 квадратных метров», — сказал он.

Начальник управления добавил, что коммунальщики отремонтировали вырубкой аварийные участки на 10 улицах, вывезли 957 тонн дорожного смета и обновили порядка 3500 километров продольной дорожной разметки. Удобный город - Сегодня, 06:00 135

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