ПриватБанк предупредил своих клиентов об опасности: можете потерять свои деньги



Что известно о схеме

По данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение в соцсети фейкового сообщения о срочной «проверке карт» под предлогом выплаты пособия от государства.

В сообщении мошенники предлагают клиентам для «проверки» карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.



Предупреждение банка



Приватбанк напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения пособия размещена исключительно через официальные каналы.

«Если вы получили уведомление о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы», — подчеркнули в банке. Экономика - Сегодня, 12:35 59 Приватбанк предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные украинцев. Об этом сообщила пресс-служба банка в телеграм-канале.Что известно о схемеПо данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение в соцсети фейкового сообщения о срочной «проверке карт» под предлогом выплаты пособия от государства.В сообщении мошенники предлагают клиентам для «проверки» карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.Предупреждение банкаПриватбанк напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения пособия размещена исключительно через официальные каналы.«Если вы получили уведомление о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы», — подчеркнули в банке. Экономика - Сегодня, 12:35 59

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