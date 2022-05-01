Укрзализниця значительно изменила расписание поездов
Расписание поездов изменили в Укрзализнице, об этом сообщает компания в своем Telegram-канале.
Изменения произошли в расписании следующих поездов:
№758/757 Могилев-Подольский — Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20. Новое расписание будет действовать с 30 мая;
№770/769 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53. Такое расписание вступит в силу с 29 мая;
№790/789-792/791 Киев — Кременчуг/Кропивницкий. Из Киева он будет отправляться в 16:02 вместо 17:42. Такой график начнет действовать с 30 мая. Из Кременчуга поезд будет отправляться в 22:47 вместо 23:49. С Кропивницкого он, также с 30 мая, будет отправляться в 23:05 вместо 00:20;
№140/139 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.
Новости Украины - Сегодня, 11:53 149
Изменения произошли в расписании следующих поездов:
№758/757 Могилев-Подольский — Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20. Новое расписание будет действовать с 30 мая;
№770/769 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53. Такое расписание вступит в силу с 29 мая;
№790/789-792/791 Киев — Кременчуг/Кропивницкий. Из Киева он будет отправляться в 16:02 вместо 17:42. Такой график начнет действовать с 30 мая. Из Кременчуга поезд будет отправляться в 22:47 вместо 23:49. С Кропивницкого он, также с 30 мая, будет отправляться в 23:05 вместо 00:20;
№140/139 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.
Новости Украины - Сегодня, 11:53 149
Метки: {keywords}