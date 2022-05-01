Всем учителям с июня уменьшат зарплаты
Уже с июня и до конца года у учителей изменятся зарплаты, причем в меньшую сторону. Об этом заявили в Минобразования. Речь идет о сокращении образовательной субвенции местным бюджетам, а затем и об уменьшении выплат.
Как отмечается в письме Министерства образования и науки Украины «Об оплате труда работников учебных заведений»:
с июня по декабрь 2022 года местные бюджеты будут получать на 10% уменьшенный объем образовательной субвенции.
Это приведет к недофинансированию расходов на заработную плату педагогам в среднем на 17% ежемесячно.
В этой связи руководители школ могут уменьшать некоторые надбавки и доплаты учителям.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 133
Как отмечается в письме Министерства образования и науки Украины «Об оплате труда работников учебных заведений»:
с июня по декабрь 2022 года местные бюджеты будут получать на 10% уменьшенный объем образовательной субвенции.
Это приведет к недофинансированию расходов на заработную плату педагогам в среднем на 17% ежемесячно.
В этой связи руководители школ могут уменьшать некоторые надбавки и доплаты учителям.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 133
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