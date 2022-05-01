В трех областях Украины полностью пропала связь Киевстара и Водафона



«Причины временного отсутствия сервиса — обрыв волоконно-оптической линии связи. Вопрос в работе, пока не можем сообщить о сроках восстановления. Специалисты компании делают все, чтобы поскорее возобновить работу сервисов», — цитирует их «Фокус».



В Запорожской, Херсонской и Сумской областях возникли перебои в работе Киевстар и Vodafone. Проблемы зафиксированы в основном на неподконтрольных Украине территориях.Сначала на отсутствие мобильной связи пожаловались жители Мелитополя. Многие предположили, что сотовую связь в городе «заглушили» из-за передислокации ВС РФ.Так же стало известно о проблемах со связью в Херсоне. Неполадки произошли в сетях Vodafone и Киевстар после взрывов в центре города. Через час Vodafone возобновил работу, а абоненты Киевстар остались без связи.Представители Vodafone раскрыли подробности произошедшего.Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий также заметил проблемы со связью в течение суток. По его словам, Vodafone информировал об аварийной ситуации в сети.журналисты писал, что делать для поддержки связи. Нужно в настройках телефона отключить автовыбор сети.На iOS: параметры выбрать вкладку сотовые данные, выбор сети.На Android: настройки, мобильная сеть (или подключение).Затем нужно найти и выбрать доступную сеть:Vodafone,Киевстар,lifecell,после чего проверить возможность совершения звонков и отправки SMS. Новости Региона - Сегодня, 19:34 75