В Пенсионном Фонде разъяснили ситуацию с неполученными пенсиями. Появились новые условия выдачи



«Если и по дополнительным ведомостям человек не получил деньги, они засчитываются еще на следующий месяц. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение шести месяцев», — объясняет Шарунова.



В Пенсионном Фонде Украины рассказали кто из пенсионеров сможет забрать накопленную пенсию. И что будет, если ее не забрать в течении года.Пенсионеры, которые не смогли забрать свои пенсии из-за боевых действий, смогут сделать это позже, но только в течении трех лет.Об этом заявила начальница главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова газете «Пенсионный курьер».Выплаты будут совершаться по-разномуДеньги будут накапливаться и выплаты будут совершаться по-разному, в зависимости от периода, в который пенсионер обратился за ними.«Укрпочта» ежемесячно формирует списки пенсионеров, которые по той или иной причине не получили свои выплаты.Если человек не смог прийти за своими деньгами в течении шести месяцев, то они не пропадут и еще в течении полугода пенсионер сможет получить всю накопленную сумму, обратившись в ПФУ.Что будет с пенсией через год?Если прошло больше года, а за пенсией никто не пришел, она остается, но будет выплачиваться по другому механизму.Сначала выплатят пенсию, накопившуюся за год одной суммой, а остаток будут возвращать в течение нескольких месяцев вместе с выплатой текущей пенсии.Правило действует и для тех, кто не выезжал из Украины, и для тех, кто вынужден был временно покинуть страну.Обращаться за своей накопленной пенсией нужно в сервисный центр Пенсионного Фонда.Но нужно учитывать, что накопленная сумма будет оставаться за пенсионеров только в течении трех лет, а после этого пенсию спишут, — подчеркнули в Пенсионном Фонде. Новости Украины - Сегодня, 20:30 158