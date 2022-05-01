Цены на бензин все выше, а его качество все ниже. Не смотря на проверки и запреты АЗС подняли черный флаг



«На некоторых заправочных станциях мы фиксируем превышенную стоимость на 30-40%. За понедельник мы проверили 68 АЗС в Киеве, и ни одна из них не придерживается декларирования стоимости топлива. Таким АЗС насчитываются штрафные санкции, а если ситуация не будет исправлена, мы будем обращаться в соответствующие структуры для отмены лицензии и прекращения их работы», — пояснил глава Госпродпотребслужбы.





«Дизтопливо и 95-й бензин относятся к социально значимым продуктам, которые нужно декларировать в обязательном порядке. И если субъект хозяйственной деятельности собирается повышать его стоимость на 5-10% или 15%, то он должен это задекларировать и может повысить стоимость, но максимум через трое суток и только на 5%. Мы же наблюдаем совершенно другую ситуацию», — отметил Рубан.





«На АЗС часто домешивают и разбавляют бензин, а также используют не поверенные счетчики при заливе бензина в бак автомобиля. Все это делается с целью наживы вокруг ажиотажа с топливом. Таких нарушений фиксируется очень много. Мы обратились в Кабмин с требованием усилить государственный контроль. Это касается метрологического надзора и контроля за качеством топлива», — подчеркнул Рубан.

