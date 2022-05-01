Зафиксировано более 20 миноопасных зон только под Киевом



«Это новое партнерское соглашение с ГСЧС в Украине откроет путь для ускорения фактической очистки и обезвреживания взрывоопасных предметов. Сейчас очень важно дать людям возможность безопасно вернуться домой, а параллельно с этим проинформировать о рисках, которые могут существовать в жилых районах, сельских хозяйствах и других местах», — говорит Брийо Ле Мерль, директор DRC в Украине.



Датский совет по беженцам (DRC) первым из международных гуманитарных организаций заключил соглашение об официальном партнерстве с ГСЧС Украины относительно гуманитарной противоминной деятельности.Как отмечает пресс-служба организации, Датский совет по беженцам заключил новое двухлетнее соглашение о поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Цель соглашения — дальнейшее расширение поддержки от DRC для обеспечения комплексной работы по очистке территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, и повышение осведомленности населения о рисках.Согласно соглашению, DRC передаст необходимое противоминное оборудование и другую техническую поддержку ГСЧС, фокусируясь на разминировании полей, где велись боевые действия и утилизации взрывоопасных предметов. В настоящее время DRC уже обнаружил 21-ну вероятно опасную зону, которая загрязнена взрывоопасными предметами. В ближайшие недели начнутся работы по очистке территорий в окрестностях Киева.Также DRC предоставит техническую, образовательную, материальную и организационную поддержку ГСЧС, а именно: специальное противоминное оборудование, включая внедорожники для транспортировки личного состава и оборудования, разнообразные средства поиска взрывоопасных предметов, инструменты и комплекты для обезвреживания боеприпасов, а также средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и медикаменты.Новости Украины - Сегодня, 22:00 66