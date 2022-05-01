Беженцы из Украины, находящиеся за границей, ежемесячно тратят $2 миллиарда



«Во второй половине 2021 года украинцы рассчитывались в сетях банков-нерезидентов на $500-700 млн ежемесячно. Еще до $50 млн снимали в банкоматах наличными», — комментирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.



В апреле беженцы из Украины за границей потратили около $2 млрд, рассчитываясь или снимая наличные с карт украинских банков. Об этом рассказал представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур, пишет Forbes.Расходы украинцевКак пишет издание, пресс-служба НБУ подтвердила эти цифры. 80% средств с израсходованных в апреле $2 млрд — это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и обналичивание.Больше всего средств, рассчитываясь картами, наши граждане тратили на:17% — оплату в продуктовых магазинах/супермаркетах;11% — покупку непродовольственных товаров;8% — оплату гостиниц;5% — операции на АЗС;4% — расчеты в заведениях питания.Если сравнить со статистикой заграничных расходов, то можно увидеть, что расходы выросли в 3-4 раза.По данным министра социальной политики Марины Лазебной, более 5 млн украинцев с началом широкомасштабных боевых действий уехали за пределы страны. Из них 4,5 млн — в соседние страны, в том числе более 2 млн — в Польшу.Крупнейшие страны-реципиенты — Польша, где проживает более 1 млн украинцев, Чехия и Германия — 350 тыс. и 300 тыс. соответственно.Переехав, украинцы вносят вклад в потребительский рынок ЕС.«Учитывая количество беженцев, получается, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран $400 в месяц», — считает Качур.Каждый украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате.Все украинцы с начала войны потратили по своим платежным картам в торговых сетях около $1,5 млрд, сообщила пресс-служба Приватбанка.Общий объем безналичных оплат в сети Приватбанка за март-апрель составляет около $2,3 млрд.В monobank за март-апрель наземные торговые операции клиентов за рубежом составили $159 млн, а в Украине за этот же период около $571 млн.Новости Украины - Сегодня, 11:41 10