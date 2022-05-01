Камброд в Луганске без воды будет до вечера
Ряд улиц Луганска, Дом ребенка и детская больница остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскводы».
«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске по улице Текстильщиков на водоводе Д=600 мм 25 мая с 09:00 прекращена подача воды потребителям: улицы Текстильщиков, Республиканская, Артема, площадь Ленина, Дом ребенка, 4-я детская больница», — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что завершить работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 25 мая (ориентировочно, к 17:00).
«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске по улице Текстильщиков на водоводе Д=600 мм 25 мая с 09:00 прекращена подача воды потребителям: улицы Текстильщиков, Республиканская, Артема, площадь Ленина, Дом ребенка, 4-я детская больница», — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что завершить работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 25 мая (ориентировочно, к 17:00).
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«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — призвали в пресс-службе.
«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — призвали в пресс-службе.
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