Камброд в Луганске без воды будет до вечера



«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске по улице Текстильщиков на водоводе Д=600 мм 25 мая с 09:00 прекращена подача воды потребителям: улицы Текстильщиков, Республиканская, Артема, площадь Ленина, Дом ребенка, 4-я детская больница», — говорится в сообщении.





«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — призвали в пресс-службе.

