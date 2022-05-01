В Луганске не хватает лекарств от туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ/СПИД



«С марта 2022 года международными гуманитарными миссиями приостановлено полностью обеспечение ЛНР в рамках гуманитарных проектов. Не поступают препараты для лечения туберкулеза, не поступают препараты антиретровирусные для лечения ВИЧ/СПИД и не поступают препараты, которые ранее поступали для лечения сахарного диабета», — рассказала министр.





«Ранее такие гуманитарные миссии, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, τуберкулезом и малярией, Альянс общественного здоровья поставляли нам препараты для лечения особо опасных инфекций в рамках поставок от гуманитарных миссий», — сказала Пащенко.

