В Луганске не хватает лекарств от туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ/СПИД
Международные гуманитарные миссии с марта не поставляют в Луганск препараты для лечения туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ/CПИД. Об этом сообщила руководитель минздрава Наталия Пащенко.
«С марта 2022 года международными гуманитарными миссиями приостановлено полностью обеспечение ЛНР в рамках гуманитарных проектов. Не поступают препараты для лечения туберкулеза, не поступают препараты антиретровирусные для лечения ВИЧ/СПИД и не поступают препараты, которые ранее поступали для лечения сахарного диабета», — рассказала министр.
Она добавила, что более 15,5 тыс. пациентов на сегодня находятся под угрозой.
«С марта 2022 года международными гуманитарными миссиями приостановлено полностью обеспечение ЛНР в рамках гуманитарных проектов. Не поступают препараты для лечения туберкулеза, не поступают препараты антиретровирусные для лечения ВИЧ/СПИД и не поступают препараты, которые ранее поступали для лечения сахарного диабета», — рассказала министр.
Она добавила, что более 15,5 тыс. пациентов на сегодня находятся под угрозой.
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«Ранее такие гуманитарные миссии, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, τуберкулезом и малярией, Альянс общественного здоровья поставляли нам препараты для лечения особо опасных инфекций в рамках поставок от гуманитарных миссий», — сказала Пащенко.
«Ранее такие гуманитарные миссии, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, τуберкулезом и малярией, Альянс общественного здоровья поставляли нам препараты для лечения особо опасных инфекций в рамках поставок от гуманитарных миссий», — сказала Пащенко.
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