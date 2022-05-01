90% пенсионеров на неподконтрольных территориях получили пенсию, заявили в Киеве
Несмотря на военное положение пенсионеры на временно оккупированных территориях продолжают получать пенсии. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
«В 6 регионах Украины, где есть неподконтрольные населенные пункты, из 2,9 млн. пенсионеров пенсию получили 2,6 млн. человек или 90%", — отметила она.
Марина Лазебная отметила, что:
Пенсионные выплаты финансируются своевременно
В отдельных регионах — даже авансом
Но не везде есть возможность получить эти средства или использовать
В частности, несмотря на 100% зачисление пенсий на банковские карты, не во всех регионах можно ими воспользоваться
В то же время около 300 тысяч пенсионеров, проживающих на неподконтрольных территориях, которым Укрпочта не имеет возможности доставить пенсии
В Минсоцполитики еще раз напоминают, что в случае неполучения пенсионных выплат они никуда не исчезают — получить их можно в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории или дождаться, когда Укрпочта возобновит работу в вашем регионе и получить всю сумму по месту жительства. Новости Украины - Сегодня, 13:00 108
«В 6 регионах Украины, где есть неподконтрольные населенные пункты, из 2,9 млн. пенсионеров пенсию получили 2,6 млн. человек или 90%", — отметила она.
Марина Лазебная отметила, что:
Пенсионные выплаты финансируются своевременно
В отдельных регионах — даже авансом
Но не везде есть возможность получить эти средства или использовать
В частности, несмотря на 100% зачисление пенсий на банковские карты, не во всех регионах можно ими воспользоваться
В то же время около 300 тысяч пенсионеров, проживающих на неподконтрольных территориях, которым Укрпочта не имеет возможности доставить пенсии
В Минсоцполитики еще раз напоминают, что в случае неполучения пенсионных выплат они никуда не исчезают — получить их можно в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории или дождаться, когда Укрпочта возобновит работу в вашем регионе и получить всю сумму по месту жительства. Новости Украины - Сегодня, 13:00 108
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