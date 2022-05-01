При оплате коммунальных услуг изменена формула расчета субсидии и льгот
В Украине изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот по оплате коммунальных услуг. Об этом пишет издание «На пенсии».
За апрель выплатят 43% субсидии и 59% льгот, начисленных в январе 2022 года.
А с мая и на весь неотопительный сезон будут выплачиваться 16% субсидии и 29% льгот, начисленных в январе 2022 года.
Отмечается, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и, вероятно, с последствиями военного положения.
Те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас она ему нужна, может в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона обратиться за ее назначением. Главное — успеть подать заявление и необходимые документы до окончания неотопительного сезона.
Это касается претендентов двух категорий:
людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
владельцев жилых помещений в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Школа выживания - Сегодня, 15:00 2
За апрель выплатят 43% субсидии и 59% льгот, начисленных в январе 2022 года.
А с мая и на весь неотопительный сезон будут выплачиваться 16% субсидии и 29% льгот, начисленных в январе 2022 года.
Отмечается, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и, вероятно, с последствиями военного положения.
Те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас она ему нужна, может в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона обратиться за ее назначением. Главное — успеть подать заявление и необходимые документы до окончания неотопительного сезона.
Это касается претендентов двух категорий:
людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
владельцев жилых помещений в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Школа выживания - Сегодня, 15:00 2
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