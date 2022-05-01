В России запретили увольнять айтишников с украинским гражданством



«Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — говорится в сообщении.





«Министерство не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов. Вместе с тем предупреждаем IT-компании о недопустимости такой практики дискриминации», — отметили в Минцифры.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) пообещало лишить льгот IT-компании, которые увольняют сотрудников с украинским гражданством, сообщили в Telegram-канале министерства.В Минцифры также опровергли информацию о массовом увольнении украинских сотрудников из российских IT-компаний.24 мая сообщил, что российские IT-компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности специалистов украинского происхождения. Этот же вопрос обсуждался участниками Российского интернет-форума в кулуарах, речь шла о том, что такие решения принимаются во избежание диверсий. Службы безопасности также «пристально» следят за сотрудниками с Украины и за теми, у кого там есть родственники, — с такими специалистами не рекомендуют работать, особенно если у них есть доступ к критичным для бизнеса данным и инфраструктуре.Бегтин заявил, что таких специалистов в России не так много, но прецеденты диверсий уже были. Он не сообщил, в каких именно компаниях зафиксированы такие проблемы.Политика - Сегодня, 17:17 86