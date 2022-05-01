Пенсию из России переводить больше не будут. Выплаты закончатся с 2023 года



«Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона», — цитирует «Российская газета» пояснительную записку к документу.





«В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, притом что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в пояснительной записке.

