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Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей

bot Сегодня, 19:4517Новости
Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей
Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. Указ российского президента опубликован в среду, 25 мая, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены Путиным в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Как следует из текста, слова «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» дополняются словосочетанием «...Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины». Новости Региона - Сегодня, 18:37 146

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