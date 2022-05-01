Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей
Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. Указ российского президента опубликован в среду, 25 мая, на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены Путиным в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Как следует из текста, слова «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» дополняются словосочетанием «...Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины». Новости Региона - Сегодня, 18:37 146
Изменения внесены Путиным в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Как следует из текста, слова «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» дополняются словосочетанием «...Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины». Новости Региона - Сегодня, 18:37 146
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