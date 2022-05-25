Пенсию увеличат на 10% с 1 июня
С 1 июня на 10% увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам предложил Путин.
Как сообщили в Минтруде, после индексации увеличатся пенсии 35 млн пенсионеров, средний размер пенсии составит 19 360 рублей. Прожиточный минимум с 1 июня тоже вырастет на 10%, до 13 919 рублей. Новости Региона - Сегодня, 20:16 172
Как сообщили в Минтруде, после индексации увеличатся пенсии 35 млн пенсионеров, средний размер пенсии составит 19 360 рублей. Прожиточный минимум с 1 июня тоже вырастет на 10%, до 13 919 рублей. Новости Региона - Сегодня, 20:16 172
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