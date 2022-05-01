Пенсионный фонд Украины изменил условия выхода на пенсию

В Украине изменили порядок расчета суммы доплаты в минимальный страховой взнос для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы. Изменения вступили в силу с 30 апреля. Об этом сообщает Пенсионный фонд в Фейсбуке.«С 30 апреля 2022 года изменен порядок расчета суммы доплаты в минимальный страховой взнос для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы», — говорится в сообщении.Что меняетсяДля учета в страховой стаж неполного месяца работы в качестве полной доплаты к сумме страховых взносов за ранее отработанный неполный месяц определяется исходя из минимальной заработной платы на дату осуществления доплаты.То есть если доплата осуществляется в мае 2022 года, то она исчисляется от суммы минимальной заработной платы по состоянию на май 2022 года, а именно 6500,00 грн.Из этой суммы высчитывается минимальный страховой взнос (6500,00*22% = 1430,00 грн), а затем из него вычитается сумма взноса, уплаченная за неполный месяц работы.ПримерЧеловек обратился в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением об осуществлении доплаты в минимальный страховой взнос в мае 2022 года, за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года. По данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:за январь 2010 года при минимальной заработной плате 869,00 грн человеку начислена заработная плата в сумме 700,00 грн, с которой уплачены страховые взносы в сумме 246,40 грн.);за январь 2016 года при минимальной заработной плате 1378,00 грн. человеку начислена заработная плата в сумме 1200,00 грн, из которой уплачен единый взнос в сумме 264,00 грн (1200,00 * 22 %).Минимальная заработная плата в мае 2022 года (на дату осуществления доплаты) составляет 6500,00 грн, минимальный страховой взнос — 1430,00 грн (6500,00*22%).С учетом изменений сумма доплаты за январь 2010 года — 1183,60 грн (1430,00 — 246,40), за январь 2016 года — 1166,00 грн (1430,00 — 264,00). Новости Украины - Сегодня, 06:07 188