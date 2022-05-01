Инфраструктуру Луганска будет восстанавливать Москва.
Столица РФ станет куратором Донецка и Луганска. Москва займется восстановлением инфраструктуры этих городов, рассказали источники РБК.
Столичные власти возьмут шефство над Донецком и Луганском, рассказал близкий к мэрии Москвы источник РБК. По его словам, российская столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов. Источник, близкий к московскому правительству, подтвердил, что, вероятнее всего, «Москва будет отвечать за восстановление инфраструктуры столиц ЛНР и ДНР».
«Помощь будет комплексная», — сказал собеседник РБК.
Средства будут направлены из московского бюджета, но какую сумму придется потратить, пока неясно, утверждает близкий к мэрии Москвы источник. Собеседники РБК не сказали, каким образом и в каких пропорциях могут распределиться расходы столичного и федерального бюджетов на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска.
В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.
Политика - Сегодня, 08:00 119
Столичные власти возьмут шефство над Донецком и Луганском, рассказал близкий к мэрии Москвы источник РБК. По его словам, российская столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов. Источник, близкий к московскому правительству, подтвердил, что, вероятнее всего, «Москва будет отвечать за восстановление инфраструктуры столиц ЛНР и ДНР».
«Помощь будет комплексная», — сказал собеседник РБК.
Средства будут направлены из московского бюджета, но какую сумму придется потратить, пока неясно, утверждает близкий к мэрии Москвы источник. Собеседники РБК не сказали, каким образом и в каких пропорциях могут распределиться расходы столичного и федерального бюджетов на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска.
В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.
Политика - Сегодня, 08:00 119
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