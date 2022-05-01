Что важно знать клиентам Ощадбанка. Новые «заморочки»



«Я понимаю, что сегодняшний курс выше, чем вчерашний. А если он завтра снова вырастет, вы мне опять пересчитаете? А если упадет, вернете? Сомневаюсь. Почему клиенты должны платить за ваши косяки?» — говорится в жалобе.



Клиент Ощадбанка пожаловался, что финучреждение изменило валютный курс транзакции задним числом, тем самым завело дебетовую карту в минус.Об этом украинец написал отзыв на специализированном сайте «Минфин».Что ответили в Ощадбанке?Представители банка отреагировали на отзыв и отметили, что валюта конвертируется по курсу банка для платежных карт в день списания, а не в день проведения операции.То есть банк может обрабатывать какую-то операцию 3 дня и посчитать по курсу на третий день, ведь именно в этот момент произошло списание.Ощадбанк изменил условия кредитовС 1 мая банк возобновил установление кредитных лимитов для своих клиентов. Сделать это могут клиенты, получающие в банке заработную плату или пенсию.Лимит можно установить в размере до 15 тысяч гривен сроком на 60 месяцев и справку о доходах для этого не потребуют.Кстати, установленные еще до февраля кредитные лимиты Ощадбанк не изменял и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года. Также на стандартных условиях можно проводить кредитование под залог депозитов.Новости Украины - Сегодня, 13:00 3