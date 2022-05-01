«Белый билет» от мобилизации уже не спасает. Грядет четвертая волна призыва



«Белый билет” бывает трех видов



Прежде чем идти служить в армию, все проходят специальную военно-врачебную комиссию. По ее результатам, ребята узнают, могут ли служить или нет.

Тем, кто имеет проблемы со здоровьем, пишут один из трех выводов:

Ограниченно годен к военной службе.

Непригоден к военной службе в мирное время.

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Так вот, сейчас, когда происходит общая мобилизация, только третья категория лиц, исключенных из учета, не подлежит под нее. Они также могут беспрепятственно уезжать за границу, предоставив пограничной службе соответствующие документы. Первым двум категориям могут вручить повестку в любой момент, как только начнется четвертая волна.

Есть ряд ограничений по возможностям таких лиц

Согласно специальным положениям, лица, ограниченно пригодные к военной службе, и непригодные только в мирное время, могут нести службу только в тылу.

С вероятностью 99% эти категории граждан не будут отправлены на фронт. Они пригодны только для службы в воинских частях, комиссариатах и ??т.д.

Перед призывом такие лица еще раз проходят медицинскую комиссию, где будет четко прописано, что им можно и нельзя поручать.

Новости Украины - Сегодня, 14:00 132 В Украине продлили мобилизацию до 23 августа, и так как уже две первые волны практически завершились, возникает вопрос, могут ли вручить повестки тем, кто имеет так называемый «белый билет”. Эти лица однозначно подпадают под четвертую волну мобилизации, но по всей вероятности, она начнется уже через месяц-другой. Эксперты объяснили, кого будут призывать и на что будут обращать внимание в первую очередь.«Белый билет” бывает трех видовПрежде чем идти служить в армию, все проходят специальную военно-врачебную комиссию. По ее результатам, ребята узнают, могут ли служить или нет.Тем, кто имеет проблемы со здоровьем, пишут один из трех выводов:Ограниченно годен к военной службе.Непригоден к военной службе в мирное время.Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.Так вот, сейчас, когда происходит общая мобилизация, только третья категория лиц, исключенных из учета, не подлежит под нее. Они также могут беспрепятственно уезжать за границу, предоставив пограничной службе соответствующие документы. Первым двум категориям могут вручить повестку в любой момент, как только начнется четвертая волна.Есть ряд ограничений по возможностям таких лицСогласно специальным положениям, лица, ограниченно пригодные к военной службе, и непригодные только в мирное время, могут нести службу только в тылу.С вероятностью 99% эти категории граждан не будут отправлены на фронт. Они пригодны только для службы в воинских частях, комиссариатах и ??т.д.Перед призывом такие лица еще раз проходят медицинскую комиссию, где будет четко прописано, что им можно и нельзя поручать.Новости Украины - Сегодня, 14:00 132

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