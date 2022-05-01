Как будут выплачивать пенсии и соцвыплаты в июне



Как пишет НВ, согласно заявлению министра соцполитики Марины Лазебной, в Украине профинансировано 100% субсидий, выплат, пенсий на период военного положения.

Ветераны получат выплату к 9 мая



Также до начала полномасштабного вторжения Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по определению размера ежегодной разовой денежной помощи ветеранам к 9 мая.

7 мая правительством было принято решение, обеспечивающее выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения. Выплата этой помощи начнется с июня 2022 года.

Помощь социально незащищенным категориям населения



Благодаря международным партнерам на дополнительные денежные выплаты в время войны могут рассчитывать:

многодетные семьи;

семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

пожилые люди с низкими доходами.

За каждую категорию будет отвечать определенная международная организация, которая предоставит денежные выплаты, например, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, Международная организация по миграции.

Выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен смогут получить более 2 млн украинцев, пострадавших из-за войны войны. Новости Украины - Сегодня, 15:00 54 Многих сейчас интересует вопрос выплаты пенсий и социальных пособий в июне. В стране военное положение, хватит ли денег в украинском бюджете на все выплаты, не будет ли задержек и сокращений.Как пишет НВ, согласно заявлению министра соцполитики Марины Лазебной, в Украине профинансировано 100% субсидий, выплат, пенсий на период военного положения.Ветераны получат выплату к 9 маяТакже до начала полномасштабного вторжения Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по определению размера ежегодной разовой денежной помощи ветеранам к 9 мая.7 мая правительством было принято решение, обеспечивающее выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения. Выплата этой помощи начнется с июня 2022 года.Помощь социально незащищенным категориям населенияБлагодаря международным партнерам на дополнительные денежные выплаты в время войны могут рассчитывать:многодетные семьи;семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;пожилые люди с низкими доходами.За каждую категорию будет отвечать определенная международная организация, которая предоставит денежные выплаты, например, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, Международная организация по миграции.Выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен смогут получить более 2 млн украинцев, пострадавших из-за войны войны. Новости Украины - Сегодня, 15:00 54

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