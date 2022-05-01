Доллар и евро значительно подорожали. Гривна осталась «один к двум»
В Луганске с 27 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
62,0495 рубля
1 ЕВРО
64,4392 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 26 мая курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
56,2996 рубля
1 ЕВРО
57,9210 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 13:15 3
1 доллар США
62,0495 рубля
1 ЕВРО
64,4392 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 26 мая курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
56,2996 рубля
1 ЕВРО
57,9210 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 13:15 3
Метки: {keywords}