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На севере Луганщины появилась опасность для сельхозкультур — суховей

robot Вчера, 13:1567Новости
На севере Луганщины появилась опасность для сельхозкультур — суховей
Центр гидрометеорологии фиксирует в северных районах Луганщины представляющий опасность для сельхозкультур суховей.

«В северных районах региона 26 мая отмечен суховей в период колошения озимой пшеницы: максимальная температура воздуха плюс 25,1-25,7 градуса, средняя скорость ветра 5-8 м/с, минимальная влажность воздуха 24-25%", — говорится в сообщении.
Экономика - Сегодня, 12:42 93

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