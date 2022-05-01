На севере Луганщины появилась опасность для сельхозкультур — суховей
Центр гидрометеорологии фиксирует в северных районах Луганщины представляющий опасность для сельхозкультур суховей.
Экономика - Сегодня, 12:42 93
«В северных районах региона 26 мая отмечен суховей в период колошения озимой пшеницы: максимальная температура воздуха плюс 25,1-25,7 градуса, средняя скорость ветра 5-8 м/с, минимальная влажность воздуха 24-25%", — говорится в сообщении.
«В северных районах региона 26 мая отмечен суховей в период колошения озимой пшеницы: максимальная температура воздуха плюс 25,1-25,7 градуса, средняя скорость ветра 5-8 м/с, минимальная влажность воздуха 24-25%", — говорится в сообщении.
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