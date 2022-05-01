Старый город в Луганске опять без воды



«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске по улице Республиканская на водопроводной сети 27 мая с 10:00 прекращена подача воды на улицы: Артема (частично), Республиканская, Текстильщиков, площадь Ленина, дом ребенка, 4-я детская больница», — говорится в сообщении.



Ряд улиц Луганска, Дом ребенка и детская больница остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскводы».Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 27 мая (ориентировочно, к 17:00).На предприятии принесли извинения за временные неудобства и призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 12:40 70