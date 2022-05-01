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Киевстар запускает новый очень выгодный тариф. Но, что там будет пока секрет

bot Вчера, 14:0076Новости
Киевстар запускает новый очень выгодный тариф. Но, что там будет пока секрет
Киевстар создал новый тариф, который будет действовать в период военного положения.
Что примечательно, в Киевстаре не раскрыли детали нового тарифа. Их представят на сайте мобильного оператора в день запуска. Клиентов пытаются заинтриговать некими выгодными условиями.

Новый тарифный план Киевстара LOVE UA:
начнет действовать с 2 июня для бизнес- и контрактных клиентов;
абоненты, которые обслуживаются на условиях предоплаты, смогут подключить его с 6 июня;
новый тариф будет действовать с другими тарифами линейки ВАШ, ТВОЙ, ВСЕ ВМЕСТЕ.
Клиенты «Киевстара» смогут выбрать наиболее подходящий для них вариант. Так же в компании отметили, что тарифы «Вкусный» и LOVE будут доступны для подключения только до 5 июня включительно. Новости Украины - Сегодня, 14:00 1

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