«Нафтогаз» повысил цену на газ. Остальные тарифы на коммуналку тоже изменятся?
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Однако на тарифах для населения это не отразится.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что «в Украине цена на отопление будет повышена в три раза», манипулятивная», — заявили в пресс-службе.
Как объясняет пресс-служба, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) действительно установило новые цены на природный газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. Условия же трехлетних контрактов согласовывались Правительством.
«На платежках украинцев это не отразится», — уверяют в «Нафтогазе».
Как утверждают в пресс-службе, законопроект, принятый правительством, предусматривает:
что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов;
этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ;
этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.
Новости Украины - Сегодня, 18:00 1
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что «в Украине цена на отопление будет повышена в три раза», манипулятивная», — заявили в пресс-службе.
Как объясняет пресс-служба, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) действительно установило новые цены на природный газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. Условия же трехлетних контрактов согласовывались Правительством.
«На платежках украинцев это не отразится», — уверяют в «Нафтогазе».
Как утверждают в пресс-службе, законопроект, принятый правительством, предусматривает:
что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов;
этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ;
этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.
Новости Украины - Сегодня, 18:00 1
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