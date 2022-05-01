Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

«Нафтогаз» повысил цену на газ. Остальные тарифы на коммуналку тоже изменятся?

verter Вчера, 18:0065Новости
«Нафтогаз» повысил цену на газ. Остальные тарифы на коммуналку тоже изменятся?
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Однако на тарифах для населения это не отразится.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что «в Украине цена на отопление будет повышена в три раза», манипулятивная», — заявили в пресс-службе.


Как объясняет пресс-служба, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) действительно установило новые цены на природный газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. Условия же трехлетних контрактов согласовывались Правительством.

«На платежках украинцев это не отразится», — уверяют в «Нафтогазе».

Как утверждают в пресс-службе, законопроект, принятый правительством, предусматривает:
что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов;
этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ;
этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.
Новости Украины - Сегодня, 18:00 1

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: