«Нафтогаз» повысил цену на газ. Остальные тарифы на коммуналку тоже изменятся?



«Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что «в Украине цена на отопление будет повышена в три раза», манипулятивная», — заявили в пресс-службе.





«На платежках украинцев это не отразится», — уверяют в «Нафтогазе».

