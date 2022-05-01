Соль стала дороже сахара впервые в истории Украины
В украинских магазинах массово пропала соль. А там, где она есть, произошло ее кратное подорожание. Интересно, что впервые в истории Украины, соль стала дороже сахара. Если сегодня 10-килограммовый мешок соли стоит порядка 300-330 гривен, то аналогичный по весу мешок сахара можно купить на 60-70 гривен дешевле.
Причина дефицита соли — закрытие крупнейшего в стране предприятия-монополиста «Артемсоль», расположенного в Донецкой области. Предприятие не только крупнейшее в Украине, но и во всей Европе: экспортные поставки украинской соли шли практически во все страны Восточной Европы и Закавказья:
Молдову,
Румынию,
Венгрию,
Грузию,
Азербайджан.
Теперь у них также заметно подорожание соли, хотя с прилавков, как в Украине, она там не пропала.
«Артемсоль» на данный момент «простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени», — завил и.о. директора предприятия Виктор Юрин.
Само предприятие расположено в Соледаре, который сегодня практически находится в прифронтовой зоне между Бахмутом и Лисичанском. Ближайший к востоку город Попасная уже занят российскими войсками.
Кроме того, парализовано железнодорожное сообщение с Соледаром, а значит и отгрузка продукции невозможна. Последние запасы готовой продукции на восток Украины были вывезены еще в конце апреля.
Отметим, что соль используется не только для приготовления пищи. У соли огромный спектр применения в промышленности, в частности, она является основой для химпродукции, в первую очередь, для изготовления хлора и каустической соды. А это уже производные для изготовления пластмасс, бумаги, стекла и мыла. Иными словами, закрытие «Артемсоли» и возможная потеря Соледара ударит болезненно и по химической промышленности Украины.
На данный момент, дефицит соли возможно будет компенсировать только поставками из-за рубежа, например, из Польши. Но импортная соль, естественно, станет дороже украинской, хотя даже не это проблема №1 на данный момент.
Доставка соли, как и всего остального из Европы, сейчас упирается в логистику. Железнодорожный транспорт, как и крупногабаритный автомобильный сейчас в приоритете заточен на доставку военных грузов и горючего. Поэтому решить проблему с поставками соли в ближайшее время, а тем более сбить ее цену до рамок безболезненного для кошелька потребителя правительству вряд ли удастся.
Источник: Klimenko.Time Новости Украины - Сегодня, 17:31 130
Причина дефицита соли — закрытие крупнейшего в стране предприятия-монополиста «Артемсоль», расположенного в Донецкой области. Предприятие не только крупнейшее в Украине, но и во всей Европе: экспортные поставки украинской соли шли практически во все страны Восточной Европы и Закавказья:
Молдову,
Румынию,
Венгрию,
Грузию,
Азербайджан.
Теперь у них также заметно подорожание соли, хотя с прилавков, как в Украине, она там не пропала.
«Артемсоль» на данный момент «простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени», — завил и.о. директора предприятия Виктор Юрин.
Само предприятие расположено в Соледаре, который сегодня практически находится в прифронтовой зоне между Бахмутом и Лисичанском. Ближайший к востоку город Попасная уже занят российскими войсками.
Кроме того, парализовано железнодорожное сообщение с Соледаром, а значит и отгрузка продукции невозможна. Последние запасы готовой продукции на восток Украины были вывезены еще в конце апреля.
Отметим, что соль используется не только для приготовления пищи. У соли огромный спектр применения в промышленности, в частности, она является основой для химпродукции, в первую очередь, для изготовления хлора и каустической соды. А это уже производные для изготовления пластмасс, бумаги, стекла и мыла. Иными словами, закрытие «Артемсоли» и возможная потеря Соледара ударит болезненно и по химической промышленности Украины.
На данный момент, дефицит соли возможно будет компенсировать только поставками из-за рубежа, например, из Польши. Но импортная соль, естественно, станет дороже украинской, хотя даже не это проблема №1 на данный момент.
Доставка соли, как и всего остального из Европы, сейчас упирается в логистику. Железнодорожный транспорт, как и крупногабаритный автомобильный сейчас в приоритете заточен на доставку военных грузов и горючего. Поэтому решить проблему с поставками соли в ближайшее время, а тем более сбить ее цену до рамок безболезненного для кошелька потребителя правительству вряд ли удастся.
Источник: Klimenko.Time Новости Украины - Сегодня, 17:31 130
Метки: {keywords}