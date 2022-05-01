В Луганске разгорается скандал вокруг банкоматов МРБ-Банка

«Банкоматы МРБ Банка — это РАЗВОД!!! Снимала с карты РНКБ системы МИР. Банкомат в ТЦ Центральный все время глючит. Люди делают по 10 — 15 запросов и страшно нервничают. Постоянно пишет «недостаточно средств». По итогу банкомат выдает «по настроению» кому сколько решит. Нужную сумму при мне не снял никто. Хотела снять 600 руб. Не получилось. Выдал только 100 и 200 руб с разных попыток. Но самое интересное было потом, когда в приложении проверила баланс. За услуги банка было снято 150 и ещё 150 руб!!! И ещё 49 руб за просмотр баланса на экране!!! По итогу они мне просто выпотрошили карту на все, что на ней было!!! Было бы интересно узнать, какие истории у владельцев Сберов... Скрин прилагаю...», — пишет жительница Луганска.Как ранее сообщал журналисты, работники отделения МРБ-Банка в Луганске заявляли журналистам, что обналичить средства с российских карт можно в любом из 30 банкоматов. «Да, у нас в банкоматах, кроме платежных систем Visa и Mastercard, именно можно снять деньги с российских карт «Мир», комиссия составит 1% от суммы, но минимум 100 или 150 рублей — в зависимости от типа карты», — рассказали в МРБ.Комментарий журналистыТак, что услуги МРБ-Банка назвать «разводом» нельзя, они предупреждали о размере комиссии, и она, судя по вышеразмещенным скринам, соответствует заявленным суммам. А то, что ожидания луганчан не совпали с действительностью, то перед использованием чего-либо, нужно прочитать правила пользования, особенно мелкий шрифт. ;)